Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit Verlusten

Der Coinbase-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:19 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 55,61 EUR. Bei 55,05 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 56,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 729 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 07.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,19 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,05 EUR am 06.01.2023. Mit einem Kursverlust von 85,09 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 21.02.2023 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 629,11 USD – das entspricht einem Abschlag von 74,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.498,46 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Coinbase am 10.05.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -3,933 USD je Aktie aus.

