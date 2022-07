Coinbase Aktie News: Coinbase bricht am Nachmittag nach oben aus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,56 EUR

Um 06.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 12,6 Prozent auf 53,80 EUR. Bei 55,00 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 52,31 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.116 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 09.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 318,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 83,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (39,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 36,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,05 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,24 Prozent verringert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 09.08.2022 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -7,664 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com