Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 72,41 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Coinbase-Aktie um 09:09 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 73,09 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 72,41 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,09 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.088 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 101,74 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,51 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 58,51 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,817 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

