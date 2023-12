Kursverlauf

Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochmittag im Plus

06.12.23 12:05 Uhr

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 142,57 USD.

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com