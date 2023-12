Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 139,98 USD nach.

Das Papier von Coinbase befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 139,98 USD ab. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 137,79 USD. Mit einem Wert von 142,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 3.527.741 Stück.

Bei 147,86 USD erreichte der Titel am 05.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,028 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin überschreitet die Marke von 42.000 US-Dollar - MicroStrategy-, Marathon Digital-, Coinbase-Aktien & Co. gefragt

Bitcoin, Ethereum & Co. im Aufwind: Krypto-Community erleichtert nach Entscheidung im Binance-US-Strafverfahren

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu