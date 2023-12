Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Vormittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 132,88 EUR.

Um 09:17 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 132,88 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 133,54 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 132,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 9.971 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,78 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 30,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 77,39 Prozent wieder erreichen.

Am 02.11.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -2,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -1,028 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

