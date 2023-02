Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Coinbase 70,44 EUR

2,83% Charts

News

Analysen

Die Coinbase-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 69,73 EUR. Die Coinbase-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,63 EUR aus. Bei 69,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 7.195 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (189,20 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 63,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (29,96 EUR). Abschläge von 132,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 1,62 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 590,34 USD, gegenüber 1.311,91 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,00 Prozent präsentiert.

Am 21.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,888 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Börsen 2023: Strengere Regulierung und mehr Transparenz könnten helfen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen

Studie enthüllt: Mehr als 70 Prozent aller Krypto-Transaktionen auf unregulierten Börsen sind Wash-Trades

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com