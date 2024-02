Coinbase Aktie News: Coinbase fällt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 115,60 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 115,60 USD ab. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 114,51 USD. Bei 119,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.635.830 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,39 USD erreichte der Titel am 29.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 62,10 Prozent wieder erreichen. Bei 46,45 USD erreichte der Anteilsschein am 07.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 59,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase ließ sich am 03.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,741 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

