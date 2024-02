Coinbase Aktie News: Coinbase verteidigt am Vormittag Tendenz

Coinbase im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 111,02 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:13 Uhr die Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 111,02 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 111,80 EUR. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 111,02 EUR. Bei 111,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 710 Aktien.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,94 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.06.2023 bei 42,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 61,63 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 03.11.2023. Coinbase hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -2,43 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 674,15 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 590,34 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Coinbase dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 19.02.2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,741 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

