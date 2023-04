Coinbase Aktie News: Coinbase zieht am Freitagnachmittag an

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,94 EUR

Um 22:00 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 61,44 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 62,74 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,57 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.875.179 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 174,33 USD erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,76 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Abschläge von 94,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 21.02.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,32 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.498,46 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 629,11 USD.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 10.05.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -3,922 USD je Aktie aus.

