Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 49,13 EUR

2,70% Charts

News

Analysen

Um 09:21 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 48,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 49,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,00 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 13.379 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,24 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2022. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 134,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,05 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 38,46 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -1,98 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 772,53 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.166,44 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.08.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,719 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase-Aktie bricht an der NASDAQ zweistellig ein: SEC reicht Klage gegen Coinbase ein - Bitcoin erholt sich

Kryptowährungen im Fokus - Nach Krypto-Exodus in den USA: Frankreich springt in die Bresche

Coinbase erweitert nach Umfrage Krypto-Angebot in Singapur

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com