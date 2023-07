Aktienentwicklung

Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Nachmittag

07.07.23 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 79,60 USD.

Das Papier von Coinbase legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,9 Prozent auf 79,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 81,18 USD. Mit einem Wert von 78,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.486.847 Coinbase-Aktien umgesetzt. Bei 116,30 USD markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 46,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 04.05.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -1,98 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,77 Prozent auf 772,53 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.166,44 USD gelegen. Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,605 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie Trotz SEC-Klage: Binance ruft Layer-2-Blockchain opBNB ins Leben ARK Innovation ETF: Bestperformer schlägt sogar Cathie Woods Lieblingsaktie Tesla Altcoin-Crash voraus? Robinhood schmeißt Cardano & Co. raus - Celsius liquidiert Bestände

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com