Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 313,48 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,3 Prozent auf 313,48 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 316,07 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 310,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 840.299 Coinbase-Aktien umgesetzt.
Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,82 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.
Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,51 USD fest.
