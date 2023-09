Coinbase Aktie News: Coinbase verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 76,67 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 76,67 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 75,46 USD. Bei 76,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.114.804 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 143,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,42 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,98 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 808,33 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Coinbase am 07.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,817 USD je Coinbase-Aktie.

