Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Coinbase befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 74,94 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 74,17 EUR. Bei 74,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.181 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 318,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 76,47 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 89,72 Prozent sinken.

Coinbase gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD gegenüber 6,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 808,33 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.227,96 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,534 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

