Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 80,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,7 Prozent auf 80,40 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 80,17 EUR. Bei 80,21 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 798 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 101,40 EUR erreichte der Titel am 14.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,12 Prozent. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 62,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 02.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 674,15 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 590,34 USD erwirtschaftet worden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.02.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,241 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie springt an: Coinbase übertrifft Erwartungen

Ausblick: Coinbase stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wie sicher sind Krypto-Börsen? Was Anleger beachten sollten