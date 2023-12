Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 130,66 USD.

Um 12:03 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,9 Prozent auf 130,66 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 159.153 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 147,86 USD. 13,16 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 75,85 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Coinbase hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -2,43 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 590,34 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 674,15 USD ausgewiesen.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -0,980 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

