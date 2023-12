Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 124,64 EUR.

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 124,64 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Coinbase-Aktie bis auf 123,72 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.547 Coinbase-Aktien.

Am 05.12.2023 markierte das Papier bei 136,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 8,88 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 30,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 75,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 02.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -2,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,980 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin überschreitet die Marke von 42.000 US-Dollar - MicroStrategy-, Marathon Digital-, Coinbase-Aktien & Co. gefragt

Bitcoin, Ethereum & Co. im Aufwind: Krypto-Community erleichtert nach Entscheidung im Binance-US-Strafverfahren

NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu