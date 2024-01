Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag billiger

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 153,66 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 153,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 59.852 Coinbase-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,39 USD. Dieser Kurs wurde am 29.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 21,95 Prozent Luft nach oben. Bei 31,55 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coinbase gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,823 USD je Coinbase-Aktie stehen.

