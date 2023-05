Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,86 EUR

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,3 Prozent auf 56,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 123.375 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 116,30 USD. 51,58 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Abschläge von 78,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 772,53 USD – das entspricht einem Abschlag von 69,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.498,46 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.08.2023 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,118 USD je Coinbase-Aktie.

