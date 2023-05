Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Coinbase 50,56 EUR

Die Coinbase-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 56,31 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 54,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.769.880 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 116,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Bei 31,55 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,48 Prozent.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 772,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.498,46 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Verlust von -3,118 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

