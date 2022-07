Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,00 EUR

-0,92% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase legte um 08.07.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 54,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 56,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,61 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.953 Stück gehandelt.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 318,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 82,86 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 38,23 Prozent Luft nach unten.

Am 10.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 3,05 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.166,44 USD – eine Minderung von 35,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.801,11 USD eingefahren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -7,697 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

FalconX sammelt 150 Millionen US-Dollar und verdoppelt Bewertung

Angst vor Krypto-Winter: Auf Einstellungsboom folgt Entlassungswelle in der Krypto-Branche

Coinbase-Aktie fällt: Goldman Sachs senkt Coinbase auf 'Sell' und kappt Kursziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com