Coinbase Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Coinbase ein

Um 12:22 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 95,46 EUR nach oben. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,02 EUR. Mit einem Wert von 95,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 18.198 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.11.2021 markierte das Papier bei 318,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 141,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coinbase am 10.05.2022. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 1.166,44 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1.801,11 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -7,847 USD je Aktie ausweisen dürften.

