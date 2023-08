Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Blick auf Coinbase-Kurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 86,90 USD zu.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 86,90 USD. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 87,84 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 2.251.219 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 114,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). 31,68 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 175,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Coinbase veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 707,91 USD im Vergleich zu 1.166,44 USD im Vorjahresquartal.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,976 USD je Coinbase-Aktie.

