Coinbase Aktie News: Coinbase am Mittwochvormittag im Plus

Blick auf Coinbase-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 82,10 EUR.

Das Papier von Coinbase konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 82,10 EUR. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.407 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 101,40 EUR. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 19,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (29,96 EUR). Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 174,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Am 21.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,170 USD je Coinbase-Aktie.

