Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagmittag im Aufwind

Coinbase im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 136,53 USD zu.

Um 12:03 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 136,53 USD nach oben. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 15.499 Coinbase-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 7,66 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Abschläge von 76,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 674,15 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 590,34 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.02.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,980 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

