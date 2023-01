Coinbase Aktie News: Coinbase zündet am Montagmittag Kursrakete

Aktien in diesem Artikel Coinbase 32,79 EUR

Die Coinbase-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 32,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 32,88 EUR. Bei 31,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.311 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 215,50 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 84,83 Prozent zulegen. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 9,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.11.2022 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 590,34 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.311,91 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 23.02.2023 gerechnet.

2022 dürfte Coinbase einen Verlust von -11,747 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

