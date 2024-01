Coinbase Aktie News: Coinbase fällt am Dienstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 144,96 EUR.

Die Coinbase-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 144,96 EUR. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 144,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,48 EUR. Zuletzt wechselten 10.281 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 169,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.01.2023 Kursverluste bis auf 31,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 78,20 Prozent sinken.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase ebenfalls -2,43 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,804 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

