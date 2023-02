Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Vormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Coinbase 64,81 EUR

Um 09:22 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 65,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 65,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.174 Coinbase-Aktien.

Bei 189,20 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 65,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 29,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 116,96 Prozent wieder erreichen.

Am 04.11.2022 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,00 Prozent auf 590,34 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.311,91 USD gelegen.

Voraussichtlich am 21.02.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Coinbase möglicherweise am 21.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2022 -11,890 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

