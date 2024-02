Coinbase Aktie News: Coinbase verteuert sich am Nachmittag kräftig

Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 140,46 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,0 Prozent auf 140,46 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,55 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.547.664 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.12.2023 markierte das Papier bei 187,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 33,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,45 USD am 07.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 202,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 03.11.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Coinbase hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -2,43 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 674,15 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 590,34 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 15.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,741 USD je Coinbase-Aktie.

