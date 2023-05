Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,50 EUR

Das Papier von Coinbase befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 57,53 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.938 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 50,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,35 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 04.05.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 69,08 Prozent auf 772,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 2.498,46 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -3,118 USD ausweisen wird.

Starinvestor Chamath Palihapitiya revidiert Bitcoin-Kursziel - und kritisiert SEC für Umgang mit Coinbase, Ripple & Co.

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie schnellt zweistellig hoch: Coinbase setzt mehr um als erwartet

