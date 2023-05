Coinbase Aktie News: Coinbase gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Coinbase 53,00 EUR

Um 16:08 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 56,92 USD. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 56,91 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 1.599.800 Stück.

Am 05.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 116,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 51,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,55 USD am 07.01.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 44,57 Prozent sinken.

Am 04.05.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 69,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Coinbase am 08.08.2023 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,118 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

