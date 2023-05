Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,26 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Um 09:15 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 52,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 51,45 EUR ein. Bei 52,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 4.759 Coinbase-Aktien gehandelt.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 114,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,22 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,05 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 69,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 772,53 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.498,46 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 08.08.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,118 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Starinvestor Chamath Palihapitiya revidiert Bitcoin-Kursziel - und kritisiert SEC für Umgang mit Coinbase, Ripple & Co.

Coinbase, Robinhood & Co.: So viel Geld ließen sich Kryptounternehmen Lobby-Arbeit 2022 kosten

NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie schnellt zweistellig hoch: Coinbase setzt mehr um als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com