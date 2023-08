Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 88,42 USD.

Um 11:56 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 88,42 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 15.824 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 114,43 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Abschläge von 64,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.08.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -1,98 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 707,91 USD im Vergleich zu 1.166,44 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,976 USD je Aktie aus.

