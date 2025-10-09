Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase legt am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 388,55 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 388,55 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 390,00 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 384,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 295.997 Coinbase-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 444,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 14,42 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,30 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,43 USD je Aktie.

