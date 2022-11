Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Coinbase 48,53 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für das Coinbase-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 50,49 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Coinbase-Aktie bei 50,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,61 EUR. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.565 Stück gehandelt.

Am 09.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 318,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 84,12 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,00 EUR ab. Abschläge von 26,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.11.2022 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Coinbase vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 590,34 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 73,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.227,96 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 23.02.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,867 USD je Aktie ausweisen dürften.

