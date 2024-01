Coinbase Aktie News: Coinbase verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 137,12 EUR.

Der Coinbase-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 137,12 EUR. Die Coinbase-Aktie sank bis auf 136,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 137,52 EUR. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 4.751 Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 169,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 23,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 33,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 305,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,43 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 674,15 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 590,34 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.02.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,804 USD je Coinbase-Aktie.

