Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,76 EUR

-0,64% Charts

News

Analysen

Das Papier von Coinbase konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,5 Prozent auf 55,94 EUR. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 56,01 EUR. Bei 55,69 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1.379 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei 189,00 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 70,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 30,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 86,47 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 04.11.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 590,34 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 55,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.311,91 USD umgesetzt worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Coinbase-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2022 einen Verlust in Höhe von -11,890 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

JPMorgan: Handelsvolumen von Coinbase steigt wieder - Ethereum-Upgrade verspricht Potenzial

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Krypto-Börsen 2023: Strengere Regulierung und mehr Transparenz könnten helfen, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com