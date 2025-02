Coinbase Aktie News: Coinbase reagiert am Nachmittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 276,80 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 276,80 USD. Der Kurs der Coinbase-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,53 USD zu. Bei 279,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 426.352 Coinbase-Aktien.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 349,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 20,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 137,19 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2024). Mit einem Kursverlust von 50,44 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,21 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 674,15 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Coinbase am 13.02.2025 präsentieren. Am 25.02.2026 wird Coinbase schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu

Trump-Effekt: Wie Krypto-ETFs unter der neuen Regierung profitieren - Welle neuer ETFs möglich