Coinbase Aktie News: Coinbase verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Die Aktie von Coinbase zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 242,80 USD bewegte sich die Coinbase-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die Coinbase-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 242,80 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 243,17 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 234,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 238,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 451.649 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,33 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.06.2023 Kursverluste bis auf 46,45 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 80,87 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Am 15.02.2024 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 953,80 USD umgesetzt, gegenüber 629,11 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,11 USD je Aktie belaufen.

