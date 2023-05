Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Coinbase 54,98 EUR

Die Coinbase-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 54,69 EUR. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,26 EUR ab. Bei 54,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.091 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 114,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 108,89 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 30,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 82,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.05.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von 3,32 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 772,53 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 69,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.498,46 USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,118 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

