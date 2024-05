Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag stärker

Coinbase im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 213,81 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 213,81 USD zu. Bei 214,74 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 214,42 USD. Zuletzt wechselten 264.898 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 26.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 32,52 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,45 USD ab. Mit einem Kursverlust von 78,27 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 201,18 Prozent auf 2,33 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 772,53 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,70 USD je Coinbase-Aktie.

