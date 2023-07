Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Mittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Coinbase. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 78,29 USD ab.

Die Coinbase-Aktie musste um 12:01 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 78,29 USD abwärts. Zuletzt wechselten 29.826 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 markierte das Papier bei 116,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.05.2023 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,98 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 772,53 USD – das entspricht einem Minus von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.166,44 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,605 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

