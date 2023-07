Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag verlustreich

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 77,22 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 77,22 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 76,55 USD ein. Bei 79,08 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 2.400.768 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 04.05.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,77 Prozent auf 772,53 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.166,44 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 08.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,605 USD je Coinbase-Aktie.

