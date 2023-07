Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag billiger

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 71,20 EUR abwärts.

Die Coinbase-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 71,20 EUR. Bei 71,01 EUR markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 71,69 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.628 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 114,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,45 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 30,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.05.2023 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von -1,98 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33,77 Prozent auf 772,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1.166,44 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,605 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

