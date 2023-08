Coinbase Aktie News: Coinbase präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 88,18 USD nach oben.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 4,5 Prozent im Plus bei 88,18 USD. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 88,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.710.348 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 114,43 USD markierte der Titel am 15.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,77 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 64,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Coinbase veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,42 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,98 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 707,91 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.166,44 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,976 USD je Coinbase-Aktie.

