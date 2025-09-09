DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend im Minusbereich

10.09.25 20:24 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Coinbase. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 317,59 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 317,59 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 316,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 321,26 USD. Zuletzt wechselten 1.401.771 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 28,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,74 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

