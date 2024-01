Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag leichter

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 149,09 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 149,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 146,02 USD. Bei 159,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 11.430.292 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 29.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Bei 40,66 USD erreichte der Anteilsschein am 12.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.11.2023 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -2,43 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 674,15 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 590,34 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,798 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Milliardenabflüsse: Bitcoin-Bestände der Kryptobörsen fallen auf Mehrjahrestief - warum das ein bullishes Signal sein könnte

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen