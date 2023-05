Coinbase Aktie News: Coinbase am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Coinbase 55,80 EUR

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 61,84 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 61,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 62,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.533.420 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,30 USD. Dieser Kurs wurde am 05.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 88,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 31,55 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 04.05.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei -0,34 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,32 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 772,53 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.498,46 USD erwirtschaftet worden waren, um 69,08 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,912 USD je Coinbase-Aktie.

