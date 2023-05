Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 57,00 EUR

Die Aktie verlor um 09:17 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,84 EUR. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 56,60 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.035 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,24 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 100,99 Prozent Luft nach oben. Bei 30,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 47,14 Prozent Luft nach unten.

Coinbase ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 772,53 USD, gegenüber 2.498,46 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 69,08 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Coinbase am 08.08.2023 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,912 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Bitcoin, Ether & Co.: Coinbase-Vorstand entwickelt "Jailbreak" für ChatGPT zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit von Krypto-Preisszenarien

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Starinvestor Chamath Palihapitiya revidiert Bitcoin-Kursziel - und kritisiert SEC für Umgang mit Coinbase, Ripple & Co.

